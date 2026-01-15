Інтерфакс-Україна
Події
09:54 15.01.2026

Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій у 2025р.

2 хв читати
Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій у 2025р.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки України у 2025 році в частині здійснення заходів щодо ефективного використання субвенцій, повідомив голова комітету Сергій Бабак.

"На засіданні Комітету контрольним питанням розглянули результати використання у 2023–2025 роках державних субвенцій за різними напрямами. Неприємно констатувати, але ситуація в частині засвоєння коштів погіршується з року в рік… Комітет визнав роботу Міністерства освіти та науки по цьому напрямку – незадовільною. Триматимемо це питання на контролі й надалі", — написав Бабак у Телеграм-каналі.

Голова комітету нагадав, що у 2023 році обсяг субвенцій капітального характеру становив 2,5 млрд грн, з яких використано 82,9%, що призвело до утворення залишків у понад 426,9 млн грн, що повернулися до державного бюджету як невикористана. 

Обсяг субвенцій у 2024 році зріс більш ніж у 2,6 рази (до 6,5 млрд грн), однак рівень використання знизився до 74,5%, а обсяг невикористаних коштів збільшився до 1,66 млрд грн, і ця сума повернулася до державного бюджету як невикористана. 

Він розповів, що у 2025 році обсяг капітальних субвенцій збільшився до 13,3 млрд грн, при цьому фактичне використання склало лише 64,9%, а залишки невикористаних коштів становив 4,67 млрд грн, і ця сума знову повернулася до державного бюджету як невикористана. 

"На 2026 рік так само передбачено збільшення обсягів капітальних субвенцій, але за відсутності системних управлінських змін, це може нести ризики подальшого накопичення залишків невикористаних коштів і втрати їх для сфери освіти і науки", - наголосив Бабак.

На його думку, ефективне використання субвенцій - це питання якості управління й менеджменту.

Як повідомлялося, Освітній комітет Ради визнавав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій і у 2024 році.

Теги: #міносвіти #неефективність #субвенції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 14.01.2026
Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

14:58 12.01.2026
Міносвіти 3,8 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону представниками закладів освіти у 2025р.

Міносвіти 3,8 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону представниками закладів освіти у 2025р.

14:12 12.01.2026
НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

09:50 12.01.2026
Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

19:14 08.01.2026
Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

11:19 06.01.2026
У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

11:09 06.01.2026
Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

09:09 05.01.2026
Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

15:56 30.12.2025
Наразі 48 університетів підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Наразі 48 університетів підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

17:36 29.12.2025
Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

ВАЖЛИВЕ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

ОСТАННЄ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Українську мову вивчають у 107 країнах світу – дані Preply

Окупанти вночі влучили у дитячий майданчик у Львові, без постраждалих – обладміністрація

Глава МВФ прибула до Києва

Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків

Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київщини

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА