Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій у 2025р.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки України у 2025 році в частині здійснення заходів щодо ефективного використання субвенцій, повідомив голова комітету Сергій Бабак.

"На засіданні Комітету контрольним питанням розглянули результати використання у 2023–2025 роках державних субвенцій за різними напрямами. Неприємно констатувати, але ситуація в частині засвоєння коштів погіршується з року в рік… Комітет визнав роботу Міністерства освіти та науки по цьому напрямку – незадовільною. Триматимемо це питання на контролі й надалі", — написав Бабак у Телеграм-каналі.

Голова комітету нагадав, що у 2023 році обсяг субвенцій капітального характеру становив 2,5 млрд грн, з яких використано 82,9%, що призвело до утворення залишків у понад 426,9 млн грн, що повернулися до державного бюджету як невикористана.

Обсяг субвенцій у 2024 році зріс більш ніж у 2,6 рази (до 6,5 млрд грн), однак рівень використання знизився до 74,5%, а обсяг невикористаних коштів збільшився до 1,66 млрд грн, і ця сума повернулася до державного бюджету як невикористана.

Він розповів, що у 2025 році обсяг капітальних субвенцій збільшився до 13,3 млрд грн, при цьому фактичне використання склало лише 64,9%, а залишки невикористаних коштів становив 4,67 млрд грн, і ця сума знову повернулася до державного бюджету як невикористана.

"На 2026 рік так само передбачено збільшення обсягів капітальних субвенцій, але за відсутності системних управлінських змін, це може нести ризики подальшого накопичення залишків невикористаних коштів і втрати їх для сфери освіти і науки", - наголосив Бабак.

На його думку, ефективне використання субвенцій - це питання якості управління й менеджменту.

Як повідомлялося, Освітній комітет Ради визнавав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій і у 2024 році.