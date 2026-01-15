Інтерфакс-Україна
Події
09:34 15.01.2026

Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

1 хв читати
Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

В Київській області на базі закладів освіти вже розгорнуто понад 200 пунктів незламності, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Загалом на Київщині на базі закладів освіти вже розгорнуто понад 200 пунктів незламності. Усі вони мають автономні джерела електроенергії, у більшості облаштовані зони матері й дитини, є аптечки та альтернативні джерела тепла. Тут люди можуть підзарядити телефони й ноутбуки, попрацювати. Ці пункти функціонують цілодобово, мають генератори, доступні зарядні станції EcoFlow. У кожному закладі є укриття", - написав Лісовий у мережі Facebook.

Він наголосив, що попри виклики, у закладах освіти збережено опалення, тож там, де виникають перебої з електропостачанням, саме вони залишаються осередками стабільності для громади і виконують не лише освітню, а й практичну функцію — дають людям можливість перечекати складний час у безпечному й облаштованому просторі.

Теги: #заклади_освіти #київщина #пункти_незламності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 13.01.2026
Екстрені відключення електроенергії запроваджено у частині Бучанського району на Київщині через ворожу атаку - ОВА

Екстрені відключення електроенергії запроваджено у частині Бучанського району на Київщині через ворожу атаку - ОВА

17:34 09.01.2026
У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

12:50 09.01.2026
Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

22:04 08.01.2026
На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

18:57 28.12.2025
УЧХ розгорнув пункти обігріву на Київщині

УЧХ розгорнув пункти обігріву на Київщині

11:46 27.12.2025
В Київській області постраждали 14 людей, зокрема у Білій Церкві - п'ятеро

В Київській області постраждали 14 людей, зокрема у Білій Церкві - п'ятеро

09:40 27.12.2025
На Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, є постраждалі – ОВА

На Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, є постраждалі – ОВА

20:27 24.12.2025
Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

09:49 20.12.2025
Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

12:34 16.12.2025
Освітній омбудсмен Лещик про реорганізацію і злиття вишів: в нас відбувається демографічна криза, це відображається на вищій освіті

Освітній омбудсмен Лещик про реорганізацію і злиття вишів: в нас відбувається демографічна криза, це відображається на вищій освіті

ВАЖЛИВЕ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

ОСТАННЄ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Українську мову вивчають у 107 країнах світу – дані Preply

Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій у 2025р.

Окупанти вночі влучили у дитячий майданчик у Львові, без постраждалих – обладміністрація

Глава МВФ прибула до Києва

Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків

Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київщини

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА