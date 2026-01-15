Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

В Київській області на базі закладів освіти вже розгорнуто понад 200 пунктів незламності, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Загалом на Київщині на базі закладів освіти вже розгорнуто понад 200 пунктів незламності. Усі вони мають автономні джерела електроенергії, у більшості облаштовані зони матері й дитини, є аптечки та альтернативні джерела тепла. Тут люди можуть підзарядити телефони й ноутбуки, попрацювати. Ці пункти функціонують цілодобово, мають генератори, доступні зарядні станції EcoFlow. У кожному закладі є укриття", - написав Лісовий у мережі Facebook.

Він наголосив, що попри виклики, у закладах освіти збережено опалення, тож там, де виникають перебої з електропостачанням, саме вони залишаються осередками стабільності для громади і виконують не лише освітню, а й практичну функцію — дають людям можливість перечекати складний час у безпечному й облаштованому просторі.