Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

Кабінет міністрів розподілив понад 460 млн грн на підтримку автономного енергоживлення закладів освіти, а також на розрахунки за комунальні послуги для закладів вищої освіти та коледжів, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розподілили понад 460 млн грн для закладів освіти. 125 млн грн спрямовано на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів. Ці закупівлі потрібні, щоб навчальний процес і критично важливі системи університетів, коледжів і державних шкіл працювали безперебійно", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у п’ятницю.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі додав, що кошти будуть направлені на закупівлю генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів по програмах: "Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я" – 2,5 млн грн; "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики" – 108,4 млн грн; "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" – 11,7 млн грн; "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" – 2,2 млн грн.

Також прем’єр зазначила, що 334,5 млн грн передбачено на здійснення заходів із своєчасної сплати коштів за спожиті комунальні послуги та енергоносії, що дасть змогу закладам вищої освіти та коледжам проходити опалювальний сезон без касових розривів і тримати базову операційну стійкість: тепло, вода, електрика, зв’язок.

Як уточнив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, рішення уряду передбачено перерозподіл видатків державного бюджету для своєчасної оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв: для закладів фахової передвищої освіти — 113,9 млн грн; для закладів вищої освіти — 220,5 млн грн.

"Додатково 5,1 млн грн було спрямовано на потреби Малої академії наук, щоб забезпечити резервне живлення і стабільну роботу під час відключень електроенергії. Ресурс піде на обладнання для 8 локацій МАН. Для них придбають зарядні станції, комплекти енергонезалежності та дизельні генератори. Це дозволить не зупиняти роботу обладнання під час відключень, зокрема там, де генератори використовувати недоцільно", - написала прем’єр.