Інтерфакс-Україна
Економіка
14:26 28.01.2026

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

2 хв читати
Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

Розраховувати на енергетичне перемир’я з РФ не варто, важливіше готуватися до проходження найближчих трьох тижнів зими, які обіцяють бути дуже важкими через морози, але орієнтовно з середини лютого ситуація покращиться завдяки активізації сонячних станцій, вважає голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Я не маю інформації, що найближчим часом можливе якесь енергетичне перемир’я. Якщо воно буде, значить буде, це добре. Але нам треба готуватися до гіршого, виходячи з того, що є сьогодні. Треба розуміти, що наступні три тижні, які будуть не прості, нам потрібно пройти, пережити", – сказав Герус в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу.

За його словами, орієнтовно з 15-20 лютого ситуація буде ставати кращою, тому що буде довший світловий день і більше сонця, а в Україні дуже багато СЕС у різних регіонах, і вони будуть дуже серйозно допомагати енергосистемі.

"Погані новини: дійсно будуть морози, буде складно. Хороші новини: нам треба три тижні протриматися, а там уже буде легше", – резюмував голова енергокомітету Ради.

Він також звернув увагу, що російські агресори, які на його думку, "зараз не хочуть ані миру, ані перемиря, в тому числі енергетичного", навіть не чекають морозу в мінус 20 градусів, бо обстріли постійно тривають по різних регіонах.

Як повідомляла "Енергореформа", на кінець 2021 року загальна потужність СЕС в Україні перевищувала 6 ГВт, крім того домогосподарства запустили майже 1 ГВт СЕС. За інформацією Асоціації сонячної енергетики, у 2024 році в Україні побудовано приблизно 800-850 МВт сонячних електростанцій за рахунок бізнесу та домогосподарств. Як зазначала АСЕУ, за результатами першого півріччя 2025 було побудовано, мінімум, 800 МВт, до кінця року очікувалося ще 700 МВт.

Теги: #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 27.01.2026
Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

17:10 27.01.2026
Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

13:24 27.01.2026
Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

22:36 26.01.2026
Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

19:41 26.01.2026
З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

18:52 26.01.2026
Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

14:28 26.01.2026
РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

15:06 24.01.2026
Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

13:16 24.01.2026
ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

21:15 23.01.2026
Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

ВАЖЛИВЕ

МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

ОСТАННЄ

Україна у 2025р. наростила імпорт томатів на третину, огірків – на 46,3%

Імпорт картоплі в Україну у 2025р. зріс на 431%, витрати перевищили $74 млн

Україна продовжує роботу з партнерами для залучення додаткового імпорту газу – Міненерго

МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

Банки розділилися в оцінках ймовірності зниження ставки НБУ у четвер – опитування

Енергосистема потребує приватних інвестицій для покриття дефіциту генерації – очільник "Укренерго"

Повернення валютної виручки у 2025 зросло на 5% – НБУ

Рада може схвалити два законопроєкти щодо промислового безвізу із ЄС у лютому – віцепрем’єр

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Рішення уряду щодо мобільної генерації формують нову логіку енергетичної стійкості – RSE Group Ukraine

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА