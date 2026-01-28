Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

Розраховувати на енергетичне перемир’я з РФ не варто, важливіше готуватися до проходження найближчих трьох тижнів зими, які обіцяють бути дуже важкими через морози, але орієнтовно з середини лютого ситуація покращиться завдяки активізації сонячних станцій, вважає голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Я не маю інформації, що найближчим часом можливе якесь енергетичне перемир’я. Якщо воно буде, значить буде, це добре. Але нам треба готуватися до гіршого, виходячи з того, що є сьогодні. Треба розуміти, що наступні три тижні, які будуть не прості, нам потрібно пройти, пережити", – сказав Герус в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу.

За його словами, орієнтовно з 15-20 лютого ситуація буде ставати кращою, тому що буде довший світловий день і більше сонця, а в Україні дуже багато СЕС у різних регіонах, і вони будуть дуже серйозно допомагати енергосистемі.

"Погані новини: дійсно будуть морози, буде складно. Хороші новини: нам треба три тижні протриматися, а там уже буде легше", – резюмував голова енергокомітету Ради.

Він також звернув увагу, що російські агресори, які на його думку, "зараз не хочуть ані миру, ані перемиря, в тому числі енергетичного", навіть не чекають морозу в мінус 20 градусів, бо обстріли постійно тривають по різних регіонах.

Як повідомляла "Енергореформа", на кінець 2021 року загальна потужність СЕС в Україні перевищувала 6 ГВт, крім того домогосподарства запустили майже 1 ГВт СЕС. За інформацією Асоціації сонячної енергетики, у 2024 році в Україні побудовано приблизно 800-850 МВт сонячних електростанцій за рахунок бізнесу та домогосподарств. Як зазначала АСЕУ, за результатами першого півріччя 2025 було побудовано, мінімум, 800 МВт, до кінця року очікувалося ще 700 МВт.