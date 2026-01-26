Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр анонсував незабаром прибуття першої партії генераторів від французької сторони, про які було оголошено на екстреному засіданні Координаційної групи G7+ з питань енергетики.

"Франція головує в G7 з 1 січня, і для нас як для головуючої країни було особливо важливо швидко й конкретно відреагувати на термінове звернення української влади після останньої масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", - сказав Весьєр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що минулої п’ятниці міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із єврокомісаром з питань енергетики Даном Йоргенсеном спільно головував на екстреному засіданні Координаційної групи G7+ з питань енергетики.

"Було принципово важливо, щоб міністр був присутній особисто й допоміг забезпечити реальну підтримку в цей критичний момент — і я вважаю, що нам це вдалося ефективно. Зі свого боку Франція надає понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт; перша партія має прибути вже впродовж першого тижня лютого", - зазначив дипломат.

Водночас він нагадав, що допомогу надають і багато інших партнерів. Як зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, партнери оголосили та підтвердили нові пакети підтримки, які включають понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду енергетичної підтримки України.

"Незважаючи на те, що зараз відбувається багато інших важливих міжнародних дискусій – чи то в Давосі, Абу-Дабі чи деінде – здатність G7 оперативно та суттєво реагувати на нагальні потреби України залишається надзвичайно важливою", - сказав Весьєр.

Він зауважив, що міністр Барро, який вже тричі відвідував Україну, зокрема такі міста, як Суми та Харків, "особисто прагне, щоб це питання залишалося пріоритетним у порядку денному та щоб наша спільна реакція відповідала масштабу виклику".

"Для Франції це залишається надзвичайно важливим пріоритетом", - додав посол.