Рух для всіх видів транспорту в Одеській області на дорозі М-13 на Кишинів тимчасово обмежено

Тимчасово обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) в Одеській області на ділянці км 157+052 - км 254+068, йдеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Як зазначається у повідомленні агентства в телеграм-каналі в понеділок, причиною є складні погодні умови, зокрема інтенсивні опади у вигляді дощу, про скасування тимчасового обмеження руху буде повідомлено додатково.

"Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок патрульної поліції ", - наголосили в Держагентстві.

Напередодні в агентстві відновлення зазначали, що 27 січня прогнозується значна ожеледь у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.