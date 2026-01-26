Інтерфакс-Україна
Події
20:02 26.01.2026

Рух для всіх видів транспорту в Одеській області на дорозі М-13 на Кишинів тимчасово обмежено

1 хв читати
Рух для всіх видів транспорту в Одеській області на дорозі М-13 на Кишинів тимчасово обмежено

Тимчасово обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) в Одеській області на ділянці км 157+052 - км 254+068, йдеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Як зазначається у повідомленні агентства в телеграм-каналі в понеділок, причиною є складні погодні умови, зокрема інтенсивні опади у вигляді дощу, про скасування тимчасового обмеження руху буде повідомлено додатково.

"Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок патрульної поліції ", - наголосили в Держагентстві.

Напередодні в агентстві відновлення зазначали, що 27 січня прогнозується значна ожеледь у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

 

 

Теги: #обмеження #дороги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:35 26.01.2026
"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

19:33 25.01.2026
"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

20:23 24.01.2026
"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

18:50 21.01.2026
"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

19:51 18.01.2026
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

07:16 16.01.2026
У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

20:16 15.01.2026
У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

18:04 11.01.2026
Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

21:29 09.01.2026
Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

17:03 09.01.2026
"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

ОСТАННЄ

Зеленський підняв розмір щорічних грантів молодим вченим і докторам наук до 300-700 тис грн

Ворожий БпЛА поранив дівчину в Запорізькій області - ОВА

Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон – указ

Зеленський призначив посла України в Грузії після 4-річної перерви

Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

Дарницька РДА Києва звернулася до керівників керуючих компаній з проханням відключити гаряче водопостачання

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Шевчук був призначений членом Конкурсної комісії на адмінпосади в САП як єдиний, хто відповідав вимогам закону – Рада прокурорів

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА