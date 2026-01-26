Інтерфакс-Україна
21:09 26.01.2026

Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про вихід України з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав".

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: Вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в м. Києві", - йдеться в тексті указу №82/2026 від 26 січня, опублікованого на сайті голови Української держави.

Міністерству закордонних справ України указом доручено повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць СНД про вихід України з названої Угоди.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/822026-58153

