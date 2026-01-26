Зеленський підняв розмір щорічних грантів молодим вченим і докторам наук до 300-700 тис грн

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові положення про порядок надання щорічних президентських грантів для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених та положення про щорічні президентські гранти докторам наук для проведення наукових досліджень і розробок, а також підняв розмір запроваджених у минулі роки грантів до 300-700 тис грн.

Відповідний указ №81/2026 від 26 січня опублікований на сайті голови держави. Минулі положення про порядок надання президентських грантів для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених, а також докторам наук для проведення наукових досліджень і розробок втратили чинність.

"Статтю 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених" (із наступними змінами) викласти в такій редакції: заснувати щорічні гранти Президента України для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених: докторів наук (до 40 років включно) – 7 грантів по 500 тис. гривень кожний; докторантів (до 35 років включно) – 20 грантів по 400 тис. гривень кожний; докторів філософії / кандидатів наук (до 35 років включно) – 50 грантів по 300 тис. гривень кожний", - йдеться в тексті указу.

У попередній редакції закону розміри щорічних грантів відповідним категоріям вчених складали 90 тис грн, 75 тис грн і 60 тис грн кожний.

Також внесені зміни до указу від 16 травня 2008 року № 444/2008 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери", якими були засновані 20 щорічних грантів президента України для докторів наук (до 45 років включно) для проведення наукових досліджень і розробок. Минула редакція закону передбачала розмір цих грантів 150 тис грн кожен. Тепер він підвищений до 700 тис грн.