16:43 23.01.2026

Глава МВС: Грантова допомога від Японії на 4 млрд єн буде спрямована на гуманітарне розмінування та медичну допомогу

МВС України підписало грантову угоду з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) на 4 млрд японських єн, які будуть спрямовані на гуманітарне розмінування та медичну допомогу, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні підписали грантову угоду з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Це наступний етап реалізації наших домовленостей з партнерами у грудні 2025-го", - написав міністр в п’ятницю в телеграм-каналі.

Він пояснив, що йдеться про близько 4 млрд японських єн грантової допомоги, і ці кошті будуть спрямовані на два ключові напрями, які безпосередньо рятують життя.

"Перше: гуманітарне розмінування. Закупівля сучасного обладнання та техніки, навчання з мінної безпеки для населення", - пояснив міністр.

Другий напрям, куди будуть спрямовані кошти, за словами Клименко, це медична допомога.

"Грант передбачає закупівлю обладнання для Головного медичного клінічного центру МВС для лікування і реабілітації поранених внаслідок мінно-вибухових травм, які становлять близько 65% усіх поранень", - додав він.

Глава МВС висловив вдячність японській стороні і зазначив, що завдяки підтримці JICA вже посилено технічні спроможності: МВС України отримало машини механізованого розмінування, металодетектори, спеціалізоване обладнання.

"Це допомога, яка вже працює і вже зберігає життя. Попереду багато роботи. Але угоди, які ми підписували раніше і сьогодні, дозволяють рухатися швидко, системно й ефективно", - підсумував Клименко.

Теги: #гранти #розмінування #японія #медична_допомога

