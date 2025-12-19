Інтерфакс-Україна
21:29 19.12.2025

Сума підтримки України від Японії на 2026 рік сягнула майже $6 млрд - Зеленський

Японія збільшила фінансову підтримку для України на наступний 2026 рік майже до $6 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую Японії та прем’єр-міністерці Санае Такаїчі за рішення про додаткову фінансову підтримку для України на наступний рік. Загальна сума підтримки становить майже 6 млрд дол., і це допоможе нашому захисту від російської агресії", - написав Зеленський в Х.

"Дуже цінуємо, що Японія має таку лідерську позицію не лише в Тихоокеанському регіоні, а й глобально. Це вагома підтримка нашої стійкості, а завдяки цьому – і міжнародного порядку, що заснований на правилах. Міжнародний порядок потрібен для того, щоб хвора російська політика воєн ніде не мала продовження", - додав голова держави.

 

