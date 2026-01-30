Інтерфакс-Україна
01:22 30.01.2026

Газопостачання 17 населених пунктів у Закарпатській області під загрозою через аварійний стан газопроводу – ОДА

Аварійний стан газопроводу поставив під загрозу газопостачання 5800 абонентів у 17 населених пунктах Закарпатської області, повідомила ОДА у четвер в соцмережі Facebook.

"Через різке танення снігу та підйом рівня води в Тисі поблизу с. Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилена, що ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь та Клинове", - повідомила Закарпатська ОДА на Facebook.

"Пріоритет №1 – зафіксувати трубу та виграти час для ремонту. Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб спецтехніка могла дістатися до опори. Паралельно фахівці пропрацьовують кілька інженерних рішень: від створення тимчасової перемички до складного буріння нової лінії під руслом річки. Оскільки ці варіанти потребують значних ресурсів та часу, фахівці пропрацьовують їх одночасно. Населені пункти, що опинилися під загрозою, матимуть безперебійне енергоживлення: графіки відключень для них на період робіт застосовуватися не будуть. Аби мережа витримала пікові навантаження, обленерго збільшує кількість аварійних бригад. Мешканцям рекомендують за можливості підготуватися до альтернативного пічного опалення, використання скрапленого газу для побутових потреб", - сказано в повідомленні ОДА.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ANwMuLKUx/

Теги: #газопостачання #закарпатська #аварія

