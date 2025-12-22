Ймовірною причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем було ураження БпЛА - Укрзалізниця

Аварія вантажного поїзда поблизу Коростеня Житомирської області ймовірно була спричинена атакою ворожого БпЛА, повідомила Укрзалізниця в Телеграм.

"Щодо причин: тривають слідчі дії. Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації — ймовірно БПЛА типу Shahed", - сказано в повідомленні компанії.

Як повідомлялося, вантажний поїзд зійшов з рейок поблизу Коростеня, спричинивше екстрене гальмування і схід з рейок локомотива пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані. В пасажирському поїзді обійшлося без постраждалих. Аварія спричинила затримку і зміну напрямку руху низки поїздів.