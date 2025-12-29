13 людей загинули, 98 постраждали внаслідок сходження потяга з рейок у Мексиці

Жертвами аварії пасажирського поїзда в мексиканському штаті Оахака стали 13 осіб, 98 дістали поранення, повідомив Reuters із посиланням на місцеву владу.

За словами президента Мексики Клаудії Шейнбаум у соцмережі X, п’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Раніше Міністерство військово-морських сил Мексики повідомило, що в поїзді, який зійшов з рейок, перебував 241 пасажир і дев’ять членів поїзної бригади.

ВМС Мексики заявили, що готові надати негайну підтримку постраждалим.

Аварія сталася в неділю між населеними пунктами Чівела і Нісанда в південному штаті Оахака.

Генеральний прокурор Мексики Ернестина Годой Рамос зі свого боку повідомила, що розслідування інциденту вже розпочато.