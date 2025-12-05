У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

Системна аварія в мережі залишила без світла 90% абонентів у Чернігівській області, енергетики працюють над усуненням причин аварії, повідомила пресслужба обленерго.

"О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів. Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють", - йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго" у п’ятницю у Телеграмі.