Інтерфакс-Україна
Події
15:07 05.12.2025

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

1 хв читати
У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

Системна аварія в мережі залишила без світла 90% абонентів у Чернігівській області, енергетики працюють над усуненням причин аварії, повідомила пресслужба обленерго.

"О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів. Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють", - йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго" у п’ятницю у Телеграмі.

 

Теги: #знеструмлення #чернігівська_область #аварія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 04.12.2025
Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

11:01 01.12.2025
Знеструмлення внаслідок атак РФ є на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині

Знеструмлення внаслідок атак РФ є на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині

08:28 01.12.2025
На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

07:47 29.11.2025
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

11:25 27.11.2025
Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

11:11 24.11.2025
РФ атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях, на Дніпропетровщині без світла 60 тис. споживачів

РФ атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях, на Дніпропетровщині без світла 60 тис. споживачів

10:09 24.11.2025
У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

10:21 23.11.2025
На Чернігівщині вночі пошкоджено Центр дитячої творчості, багатоповерхівки та будинок

На Чернігівщині вночі пошкоджено Центр дитячої творчості, багатоповерхівки та будинок

11:33 17.11.2025
Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

08:59 17.11.2025
Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

ОСТАННЄ

Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

Єврокомісія сприятиме доступу України до резерву кібербезпеки ЄС - Віркунен

ЄС має працювати над інструментами для визначення походження безпілотників - посол Швеції

Військовий омбудсмен: Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа

Поліція затримала організатора підпалів ресторанів у Чернігові

Сибіга у річницю Будапештського меморандуму: Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам

Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА