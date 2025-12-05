15:07 05.12.2025
У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo
Системна аварія в мережі залишила без світла 90% абонентів у Чернігівській області, енергетики працюють над усуненням причин аварії, повідомила пресслужба обленерго.
"О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів. Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють", - йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго" у п’ятницю у Телеграмі.