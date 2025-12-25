Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Станом на 18:00 в Чернігові відомо про 10 постраждалих через атаку ворожого безпілотника по житловому будинку, повідомляє Національна поліція України.

"Станом на 18:00 відомо про одну загиблу 80-річну жінку. Постраждали 10 людей, серед них - три дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті розгорнуто Пункт Незламності, де місцеві мешканці можуть зігрітися, а поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Раніше повідомлялося про одну загиблу і 8 постраждалих.