Інтерфакс-Україна
Події
20:04 25.12.2025

Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

1 хв читати
Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Станом на 18:00 в Чернігові відомо про 10 постраждалих через атаку ворожого безпілотника по житловому будинку, повідомляє Національна поліція України.

"Станом на 18:00 відомо про одну загиблу 80-річну жінку. Постраждали 10 людей, серед них - три дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті розгорнуто Пункт Незламності, де місцеві мешканці можуть зігрітися, а поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Раніше повідомлялося про одну загиблу і 8 постраждалих.

 

Теги: #постраждалі #чернігів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 25.12.2025
В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

14:42 25.12.2025
Кількість постраждалих у Чернігові зросла до п'яти – військова адміністрація

Кількість постраждалих у Чернігові зросла до п'яти – військова адміністрація

13:54 25.12.2025
Влучання в п'ятиповерхівку в Чернігові: загинула людина, троє зазнали поранень, серед них – дитина

Влучання в п'ятиповерхівку в Чернігові: загинула людина, троє зазнали поранень, серед них – дитина

13:40 25.12.2025
У Чернігові окупанти влучили в п'ятиповерхівку, атакували об'єкт критичної інфраструктури

У Чернігові окупанти влучили в п'ятиповерхівку, атакували об'єкт критичної інфраструктури

11:33 25.12.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

20:15 24.12.2025
На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

19:50 24.12.2025
Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

17:25 24.12.2025
Пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі через ворожі атаки – обленерго

Пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі через ворожі атаки – обленерго

16:38 24.12.2025
Окупанти влучили в багатоповерховий будинок у Чернігові, обійшлось без постраждалих

Окупанти влучили в багатоповерховий будинок у Чернігові, обійшлось без постраждалих

13:45 24.12.2025
У Чернігові запрацював центр з новітньою системою відеоспостереження

У Чернігові запрацював центр з новітньою системою відеоспостереження

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Рятувальний вертоліт зазнав аварії на горі Кіліманджаро в Танзанії, п'ятеро людей загинули

Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"УкрОборонПром" оголосив відбір незалежних директорів для шести ключових підприємств

Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

Папа Римський закликав до припинення вогню в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА