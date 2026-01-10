Одна людина загинула, троє постраждали через атаки ворога у суботу - Дніпропетровська ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула, ще троє постраждали через атаки ворога у суботу у Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в телеграм-каналі.

"Загинув 68-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним. Ще троє людей постраждали. Чоловіки 79 і 86 років та 87-річна жінка на амбулаторному лікуванні", - написав очільник ОВА у телеграм -каналі.

За його інформацією, увесь день під ударом ворожої артилерії та безпілотників була Нікопольщина. Агресор атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську громади. Виникли пожежі. Понівечені приватне підприємство, 15 будинків, господарська та надвірна споруди, авто, гараж, газогін та лінія електропередач.

Крім того, БпЛА агресор поцілив і по Синельниківщині – Петропавлівській та Слов'янській громадах. Сталося займання. Понівечені авто.

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок влучання FPV-дронів побита інфраструктура.