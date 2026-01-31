Інтерфакс-Україна
У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

У Херсоні внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої, попередньо — міні типу "пелюстка", постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 31 січня 2026 року близько 07:30 у Херсоні автомобіль підірвався на вибуховому пристрої, попередньо — міні типу "пелюстка". Внаслідок детонації постраждали четверо цивільних: чоловік, жінка та двоє дівчаток", - йдеться в дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

