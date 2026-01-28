Під час обстрілу Херсона знищено магазин Andre Tan

Фото: Андре Тан Facebook

Російські війська зранку здійснили артилерійський обстріл центральної частини Херсона. За інформацією місцевої влади , близько 8:00 снаряд влучив у тротуар, унаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі, двері та вибито вікна. За попередніми даними, постраждалих немає.

На тлі обстрілу стало відомо про пошкодження та пограбування магазину Atan бренду Andre Tan у місті. Про це повідомив засновник бренду, відомий український дизайнер Андре Тан у зверненні на своїй сторінці у Facebook .

У дописі дизайнер зазначив, що магазин було знищено вранці, та наголосив, що бренд будувався протягом 25 років як довгостроковий проєкт, орієнтований не лише на бізнес, а й на команду та людей. Він підкреслив, що попри втрати компанія має намір відновити роботу, а також висловив підтримку мешканцям Херсона.

"Вони не заберуть головного - наш талант, нашу силу і наші міста. Ми все відбудуємо", - написав Андре Тан.

Наслідки ранкового обстрілу та пошкоджень у центрі міста оприлюднені у відеоматеріалах, поширених у соціальних мережах.

Andre Tan - один із найвідоміших українських дизайнерів, засновник однойменного бренду одягу, постійний учасник Ukrainian Fashion Week, чиї колекції представлені в Україні та за кордоном.