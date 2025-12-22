Інтерфакс-Україна
Події
17:52 22.12.2025

Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

1 хв читати

Батальон безпілотних систем Perun Corps 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили російський "Град" в районі Мирнограда, пояснює командування бригади.

"Оператори ударних дронів ББС 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу швидкого реагування у населеному пункті Малинівка, що на схід від Мирнограда, уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" з повним пакетом снарядів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ворог готувався "відпрацьовувати" по позиціям українських захисників, але завдяки вчасній розвідці та майстерності пілотів ударних дронів Perun corps загрозу вдалося знешкодити.

Теги: #знищення #рсзв #рф

