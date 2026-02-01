07:25 01.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Втрати окупантів впродовж доби склали 1090 одиниць живої сили та 81 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.
Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, 62 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику знищених 206 БпЛА оперативно-тактичного рівня.