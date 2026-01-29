Окупанти за добу втратили 830 осіб та 88 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів, 4 танки, 20 артсистем, 7 бронемашин, 955 БПЛА, а також 88 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб, танків – 11 613 (+4) од, бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од, артилерійських систем – 36 733 (+20) од, РСЗВ – 1 629 (+0) од, засоби ППО – 1 288 (+2) од, літаків – 435 (+1) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од., крилаті ракети – 4 205 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 76 190 (+88) од, спеціальна техніка – 4 053 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

