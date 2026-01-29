Інтерфакс-Україна
08:59 29.01.2026

Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула, ще семеро постраждалих

Фото: Херсонська ОВА

Російські війська атакували Херсонську область, загинула одна людина, ще семеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 -  дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Дудчани, Білозерка, Новорайськ, Костирка, Томина Балка, Берислав, Осокорівка, Золота Балка, Софіївка, Антонівка, Дніпровське, Придніпровське, Кізомис, Олександрівка, Зимівник, Зеленівка, Станіслав, Широка Балка, Веселе, Львове, Інгулець, Михайлівка, Одрадокам'янка, Токарівка, Урожайне, Велетенське та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили будівлю театру, складське приміщення та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #жертвы #атака

