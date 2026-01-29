СБУ: Затримано російського "крота", який готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних сил України та командувача Військово-морських сил ЗСУ затримала військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який, за даними правоохоронців, виявився російським інформатором.

Як встановило розслідування, фігурант мав передати своєму "контакту" геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами та координати зберігання безпілотних катерів з маршрутами їхнього руху.

"Серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у четвер.

Співробітники СБУ завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки РФ. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

"За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі знайомою.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.