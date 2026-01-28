Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Євгенія Хмари, зокрема, про бойові операції Служби безпеки.

"І те, що стосується фронту, зокрема дії нашої "Альфи", і те, що СБУ цілком справедливо робить на території агресора у відповідь на всі удари, на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Крім того, окремо були визначені задачі на напрямку посилення санкційної політики.