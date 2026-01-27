Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, якого запросив в Україну та обговорив із ним енергетичну ситуацію.

"Запросив пана канцлера приїхати до України, щоб продовжити наш діалог уже під час особистої зустрічі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент також подякував Австрії за фінансову допомогу минулого тижня на підтримки українського енергетичного сектору. Під час розмови сторони обговорили й інші способи підтримки енергосистеми України.

"Також я поінформував про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій в Еміратах минулого тижня. Передусім сторони обговорювали військові питання, але також говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам", - зазначив глава держави.

За його словами, саме тому мова йде про конкретну дату – 2027 рік, і Україна розраховує на підтримку цієї позиції з боку партнерів.