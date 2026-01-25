Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Є модель, коли люди та нації мають значення, а також є модель, що вкорінилася на Сході та століттями приходить з війнами, Європі необхідно обрати свободу або залежність, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є наша з вами модель, коли люди, коли нації, культури мають значення, і є модель, що вкорінилася на Сході від нас і яка вже протягом століть приходить до нашого з вами дому з презирством і з війнами проти всього, що нам так цінно. Європі немає, що обрати, крім однієї з цих двох моделей. Тільки такі є варіанти – свобода або залежність. І наші народи знають це найкраще. Саме тому ми можемо бути різкими, коли говоримо, що європейського захисту недостатньо", - сказав Зеленський під час виступу на вшанування пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі у неділю.

Він наголосив, що "кожне зволікання має наслідки", оскільки Білорусь досі змушена існувати як російське генерал-губернаторство. Президент зазначив, що білорусам треба ще здобути справжню незалежність та справжню захищеність життя.

"Поки що білому шпіцу Лукашенку залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль", - додав Зеленський.

За його словами, зараз РФ використовує Білорусь для шантажу Європи і світу "Орєшніком", тому для Європи важливо не втратити жоден з народів, які живуть свободою.

"Повстання Білорусів мало перемогти у 2020 році, щоб загроз зараз звідти не було. Європа і світ мали би підтримати народ, який повстав, і історія була б іншою, безпечнішою. Так само ми можемо сказати про Січневе повстання і про інші виступи народів, які не були підтримані іншими державами десь поруч. У підсумку, історія карає тих, хто залишається осторонь", - резюмував президент.