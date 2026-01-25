Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

Народ Білорусі є європейським і буде в об’єднанні разом з іншими вільними народами Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу сказати окремо для народу Білорусі - ви європейський народ, який буде разом з усіма нашими народами в об’єднанні. У нашій вільній Європі. В Європі мирній, в Європі сильній", - сказав Зеленський під час виступу на вшанування пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі у неділю.

Президент також подякував білоруським добровольцям, які воюють заради незалежності України та для історичного шансу для своєї держави.

Він також подякував усім, хто допомагає Україні, а отже, допомагає і собі.

"Європа має діяти. Війна має зупинитись. Безпека має бути гарантованою. Покоління перед нами боролись, щоб були ми. Наші люди борються, щоб наші діти, наші онуки та їхні діти, їхні онуки були і жили у мирі", - зазначив він.

"Щоб значення мала не одна особа десь там на троні Росії, а кожен з наших народів, кожен з людей, бо це європейське правило. Люди мають значення. Нації мають значення. Культури мають значення. Росія значення не має, бо той, хто проти народів історично завжди програє", - наголосив Зеленський.