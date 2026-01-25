Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

На Закарпатті через ожеледь перекинувся мікроавтобус Mercedes Sprinter з дітьми: серед постраждалих - шестеро дітей віком 8-14 років та одна жінка, повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Діти їхали до Карпат на відпочинок, але між Перечином та Зарічово ранком у неділю мікроавтобус раптово з’їхав з траси й перекинувся на бік.

Усі потерпілі оглянуті, отримали необхідну допомогу. Один хлопчик із травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших учасників ДТП доставлено до медзакладів Ужгорода. За попередніми даними, життєзагрожуючих травм немає, стан стабільний, інформує центр екстреної медичної допомоги.