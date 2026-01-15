Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це – дві дівчинки та один хлопчик. Серед врятованих — сестри 11-ти та 13-ти років. Дівчата переживали страх щоразу, коли російські військові вривалися до їхнього дому та проводили обшуки. Один із таких епізодів міг закінчитися трагедією: на блокпості озброєний окупант поклав у багажник їхнього авто гранату. Це було залякування та демонстрація зневаги до місцевих жителів", - написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, діти зі своїми родинами вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Прокудін подякував всім причетним, зокрема, благодійної організації "Save Ukraine", за повернення українських громадян в безпечне середовище.