Інтерфакс-Україна
Події
19:08 15.01.2026

Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

1 хв читати
Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це – дві дівчинки та один хлопчик. Серед врятованих — сестри 11-ти та 13-ти років. Дівчата переживали страх щоразу, коли російські військові вривалися до їхнього дому та проводили обшуки. Один із таких епізодів міг закінчитися трагедією: на блокпості озброєний окупант поклав у багажник їхнього авто гранату. Це було залякування та демонстрація зневаги до місцевих жителів", - написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, діти зі своїми родинами вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Прокудін подякував всім причетним, зокрема, благодійної організації "Save Ukraine", за повернення українських громадян в безпечне середовище.

 

Теги: #діти #херсонська_облрада #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 15.01.2026
Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

14:55 13.01.2026
У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

22:57 08.01.2026
У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

04:36 08.01.2026
Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

04:35 08.01.2026
Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

17:38 05.01.2026
Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

08:59 05.01.2026
Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

12:53 30.12.2025
Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

21:53 29.12.2025
Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

22:25 28.12.2025
КМДА: в Києві відновлено теплопостачання для ще понад 3,5 тис. будівель після атаки 27 грудня

КМДА: в Києві відновлено теплопостачання для ще понад 3,5 тис. будівель після атаки 27 грудня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво та євроінтеграцію

Чернишов підтвердив, що Єрмак є його "кумом", але не підтримує з ним звʼязок, як і з Міндічем

ОВА працюють з бізнесом для переходу на прямі договори з імпорту е/е – заступник глави ОП

Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

"Київтеплоенерго" виділило 50 млн грн на преміювання працівників – Кличко

Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА