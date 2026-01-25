Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони минулої ночі знешкодили 87 цілей противника із 104, зокрема 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 25 січня (з 18:30 24 січня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської обл., а також 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Шаталово – рф., ТОТ Донецьк, близько 70 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграм-каналі.

Повідомляється, що станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.