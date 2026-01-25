Інтерфакс-Україна
03:35 25.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 119 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 119 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосували 23 ракети та скинули 147 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34178

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

