Сили оборони звільнили Сухецьке, противник просунувся у двох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Сили оборони звільнили населений пункт Сухецьке, водночас ворог просунувся у Мирнограді, Покровського району Донецької області, та у Дорожнянці Пологівського району Запорізької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Мирнограду та Дорожнянки. Від противника зачищено Сухецьке", - повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами DeepState: у Мирнограді (Донецька обл.) червона зона збільшилася на 3,13 км², сіра зона зменшилася на 3,99 км²; у Дорожнянці (Запорізька обл.) червона зона збільшилася на 1,77 км², сіра зона зменшилася на 0,07 км²; у Сухецькому (Донецька обл.) площа, звільнена силами оборони, зросла на 0,85 км².

За добу окупаційна зона в цих населених пунктах зросла на 4,90 км², а невизначена "сіра зона" змінилася на −4,06 км².

