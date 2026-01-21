Інтерфакс-Україна
Події
16:51 21.01.2026

Трамп: війна в Україні не почалася, якби президентські вибори у США у 2020 році не були сфальсифіковані

Президент США Дональд Трамп стверджує, що війна в Україні "ніколи б не почалася, якби вибори президента США в 2020 році не були сфальсифіковані".

"Ми знаходимося за тисячі миль, розділені величезним океаном. Це війна, яка ніколи не повинна була початися, і вона не почалася б, якби президентські вибори в США в 2020 році не були сфальсифіковані", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у середу.

За словами Трампа, "люди скоро будуть притягнуті до відповідальності за те, що вони зробили".

"Це, ймовірно, сенсаційна новина, але вона повинна бути такою. Не можна допускати фальсифікацію виборів", - додав Трамп.

Теги: #війна #трамп #давос

