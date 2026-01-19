Інтерфакс-Україна
Події
16:53 19.01.2026

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

1 хв читати
Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Припинення вогню або досягнення сталого мирного врегулювання війни в Україні у 2026 році вважають можливим 44% членських компаній Американської торговельної палати в Україні (AmCham), 38% очікують цього у 2027 році, 18% - після 2027 року, йдеться в результатах опитування AmCham "Ведення бізнесу в воєнній Україні. Січень 2026".

"Американські та міжнародні компанії не чекають завершення війни, щоб ухвалювати рішення щодо України. За умов, коли 61% планує розширювати свою діяльність у 2026 році, меседж до штаб-квартир є чітким: інвестувати вже зараз, масштабувати діяльність і долучатися до відновлення України, щоб отримати перевагу першопрохідця" - прокоментував результати дослідження президент AmCham Андрій Гундер.

Згідно з опублікованими даними, більшість компаній (96%) підтримує передачу заморожених російських активів Україні. Половина опитаних вважає, що варто спрямувати їх на посилення обороноздатності та розмінування територій України, 26% вважають, що їх варто надати для економічного відновлення та відбудови пошкодженого/зруйнованого житла, ще 24% пропонують застосувати кошти для відновлення критичної інфраструктури.

В опитуванні взяли участь 137 гендиректорів та топменеджерів компаній-членів палати з різних галузей.  Воно проводилось спільно з компанією-членом палати "Citi Україна".

Теги: #amcham #війна #опитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 19.01.2026
Раді пропонують унормувати трудове законодавство в умовах війни

Раді пропонують унормувати трудове законодавство в умовах війни

09:45 19.01.2026
КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

09:44 19.01.2026
Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

01:32 19.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

10:04 18.01.2026
За тиждень РФ атакувала більш ніж 1300 дронами, близько 1050 КАБ і 29 ракетами - Зеленський

За тиждень РФ атакувала більш ніж 1300 дронами, близько 1050 КАБ і 29 ракетами - Зеленський

23:17 17.01.2026
Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

22:22 17.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

12:22 17.01.2026
НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

18:07 16.01.2026
Війна може тривати ще кілька років у разі відсутності перемир’я до літа 2026 року - думка

Війна може тривати ще кілька років у разі відсутності перемир’я до літа 2026 року - думка

10:22 16.01.2026
Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

ВАЖЛИВЕ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ОСТАННЄ

Виші вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян - Міносвіти

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

ДТЕК: на Київщині за тиждень було заживлено найбільшу кількість споживачів

Через пожежу у торговельному центрі у Карачі загинула 21 людина – ЗМІ

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА