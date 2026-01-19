Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Припинення вогню або досягнення сталого мирного врегулювання війни в Україні у 2026 році вважають можливим 44% членських компаній Американської торговельної палати в Україні (AmCham), 38% очікують цього у 2027 році, 18% - після 2027 року, йдеться в результатах опитування AmCham "Ведення бізнесу в воєнній Україні. Січень 2026".

"Американські та міжнародні компанії не чекають завершення війни, щоб ухвалювати рішення щодо України. За умов, коли 61% планує розширювати свою діяльність у 2026 році, меседж до штаб-квартир є чітким: інвестувати вже зараз, масштабувати діяльність і долучатися до відновлення України, щоб отримати перевагу першопрохідця" - прокоментував результати дослідження президент AmCham Андрій Гундер.

Згідно з опублікованими даними, більшість компаній (96%) підтримує передачу заморожених російських активів Україні. Половина опитаних вважає, що варто спрямувати їх на посилення обороноздатності та розмінування територій України, 26% вважають, що їх варто надати для економічного відновлення та відбудови пошкодженого/зруйнованого житла, ще 24% пропонують застосувати кошти для відновлення критичної інфраструктури.

В опитуванні взяли участь 137 гендиректорів та топменеджерів компаній-членів палати з різних галузей. Воно проводилось спільно з компанією-членом палати "Citi Україна".