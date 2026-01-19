Інтерфакс-Україна
Події
18:11 19.01.2026

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" у вівторок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, з 13 січня, після чергової масованої атаки РФ, весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Поки що терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. Також поки не було графіків погодинних відключень для Київщини та частини Одещини.

Теги: #відключення_світла

