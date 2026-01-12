"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у вівторок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, у понеділок, 12 січня приблизно з 12.00 весь Київ перейшов на графіки аварійних відключень. До цього вони після атаки РФ 9 січня застосовувалися на Лівому березі столиці та в Голосіївському й Печерському районах. В інших районах були погодинні графіки. По 18.00 Правий берег, за винятком зазначених районів, знову перейшов на погодинні обмеження. На ранок понеділка повідомлялося, що аварійні графіки застосовуються на Одещині, Харківщині та Донеччині.