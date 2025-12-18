Скасування графіків відключень е/е наразі неможливе через щоденні обстріли – Міненерго

Фото: Pixabay

Через щоденні обстріли РФ та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень споживачів наразі не є можливим, повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на ранковому брифінгу в четвер.

"Енергосистема наразі балансується за рахунок усієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень по регіонах", - сказав він.

За словами очільника Міненерго, найближчим часом очікується вивільнення додаткових 800 МВт електричної потужності, які буде перерозподілено між споживачами. Для цього робоча група при Міненерго передала обласним військовим адміністраціям переліки об’єктів, що не є критичними та мають бути переведені на загальні графіки відключень.

Як зазначив Некрасов, уряд також робить акцент на розвитку розподіленої генерації. До кінця року очікується введення додаткових 300 МВт потужності. Окрім того, домогосподарства та бізнес вже встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 1 ГВт. Наразі для громадян продовжують діяти програми "Доступні кредити 5-7-9" та державна програма підтримки "Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств".

"Сьогодні наше першочергове завдання – це зберегти та створити умови для зміцнення української енергосистеми. І всі заходи, які вживаються, направлені на досягнення цієї цілі", - наголосив в.о. міністра.

За інформацією НЕК "Укренерго", 18 грудня васлідок попередніх масованих атак РФ на енергосистему у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.