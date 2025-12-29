Інтерфакс-Україна
18:31 29.12.2025

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії у більшості регіонів України

НЕК "Укренерго" у вівторок обмежуватиме електропостачання в більшості регіонів України.

"Завтра, 30 грудня, у більшості регіонів України буде застосовувано графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

