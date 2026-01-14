Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

Говорити про конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки обмеження електроенергії з екстрених поки що зарано, але відновлювальні роботи суттєво пошкодженого ударами РФ енергетичного обладнання тривають в цілодобовому режимі, повідомив т.в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Зараз екстрені графіки. Поки що немає перспектив переходу на погодинні. Обладнання, яке треба відновити, це не просто трубопровід або будівельна конструкція. Енергетичні об’єкти набагато складніші. І враховуючи те, що маємо справу з ракетами, то зазвичай відновлення потребує значного часу. Тому поки що говоримо про екстрені графіки. І сказати про конкретні терміни переходу на погодинні не можемо", – сказав Пантелеєв під час брифінгу в КМДА у середу, який транслювався онлайн.

Він зазначив, що "об’єктивно більше страждає Лівий берег, а Правий берег трошки стабілізували".

Пантелеєв додав, що ускладнюють ситуацію погодні умови, які спричиняють підвищене навантаження на систему.

"Найближчим часом будемо жити в непростих умовах. Але сподіваємося, з часом нормалізується ситуація. Роботи на пошкоджених об’єктах проводяться в цілодобовому режимі", – підкреслив тво першого заступника голови КМДА і додав, що ситуація з енергопостачанням змінюється постійно.

Як повідомлялося, ДТЕК у середу повідомив, що орієнтовно світло подається так: три години є, потім 10 годин відсутнє.