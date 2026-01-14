Інтерфакс-Україна
14:08 14.01.2026

У Києві зафіксовано влучання ворожого БпЛА на подвір'ї приватного домоволодіння – КМВА

В Дарницькому районі столиці на території приватного домоволодіння зафіксовано влучання російського безпілотника під час атаки у середу вранці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Дарницькому районі на території приватного домоволодіння зафіксовано влучання ворожого БпЛА під час ранкової атаки. Фасад будинку отримав незначні ушкодження", - написав він у Телеграмі.

За його словами, обійшлося без потерпілих.

