14:08 14.01.2026
У Києві зафіксовано влучання ворожого БпЛА на подвір'ї приватного домоволодіння – КМВА
В Дарницькому районі столиці на території приватного домоволодіння зафіксовано влучання російського безпілотника під час атаки у середу вранці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"В Дарницькому районі на території приватного домоволодіння зафіксовано влучання ворожого БпЛА під час ранкової атаки. Фасад будинку отримав незначні ушкодження", - написав він у Телеграмі.
За його словами, обійшлося без потерпілих.