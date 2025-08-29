Глава МВС: Тривають аварійні роботи, аби жителі вцілілих квартир п'ятиповерхівки в Києві могли забрати речі

Фото: https://t.me/tkachenkotymur/

На місці ворожого удару по п'ятиповерхівці в Дарницькому районі Києва тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби жителі вцілілих квартир будинку могли якнайшвидше забрати речі, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в п'ятницю він зазначив, що аварійно-пошукові роботи в Києві після масованого ворожого обстрілу тривали безперервно понад 30 годин.

"Рятувальники розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, аби переконатися, що під завалами більше немає людей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби жителі вцілілих квартир могли якнайшвидше забрати речі", - наголосив глава МВС.

Він уточнив, що з ночі четверга на місцях ударів у столиці працювали тисячі працівників органів і підрозділів МВС, які змінювались кожні кілька годин. Залучались сотні одиниць техніки, роботи, авіація.

"На жаль, під час атаки на Київ 23 людини врятувати не вдалося, серед них – 4 дитини. Найменшій дівчинці було всього 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані, 8 людей не виходять на зв’язок із рідними", - зазначив міністр.

За його словами, слідчі та експерти ретельно досліджують кожен із фактів.

Клименко додав, що працівники ДСНС визволили з-під завалів 17 людей, серед яких 4 дитини.

"Усього кількість постраждалих сягає понад 50 людей. Усім надається допомога, зокрема у відновленні документів та фіксації пошкодженого майна – вже прийнято більше 1100 заяв", - поінформував глава МВС.