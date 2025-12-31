Інтерфакс-Україна
19:55 31.12.2025

Кулеба: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси

Фото: Мінрозвитку громад

Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє, що через складну ситуацію з електропостачанням в Одеській області, спричинену масованими російськими обстрілами, виникли проблеми з пасажирськими перевезеннями в Одесі, оскільки близько 40% громадського транспорту міста працює на електриці.

Сім громад України надають Одесі більше 36 автобусів, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Громади з інших регіонів України надають транспортну підтримку місту… йдеться про допомогу з боку Львівської, Кропивницької, Миколаївської, Житомирської, Маріупольської, Вінницької та Білоцерківської громад. Вони оперативно відреагували на ситуацію на Одещині та готують свій автопарк до відправки: по 10 автобусів надають Львівська та Кропивницька громади, по 5 – Миколаївська і Житомирська, по три – Маріупольська та Вінницька. Також автобуси передає Білоцерківська громада… Частина автобусів вже прямує до Одеси, частину відправляють найближчими днями", - зазначив він на сторінці відомства у Facebook.

Міністр зауважив, що транспорт надається на час подолання наслідків складної ситуації з електропостачанням.

Кулеба наголосив, що така взаємодія відповідає підходам національного проєкту "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади", реалізацію якого було розпочато цього року, суть якого полягає в тому, щоб громади з різних регіонів напряму допомагали одна одній у складних умовах війни. Нині до проєкту вже долучилися 1 100 громад, які разом працюють над подоланням викликів війни та підтримкою повсякденного життя на місцях.

Як повідомлялось, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що місто передає Одесі десять автобусів із власної транспортної системи.

В Одесі після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури в середині грудня був тимчасово зупинений рух трамваїв та тролейбусів і від тоді він не відновлювався. Також у місті продовжують застосування аварійних відключень електроенергії через навантаження на енергосистему.

 

Теги: #одеса #транспорт

