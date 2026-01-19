Скандал навколо ТЦК в Одесі: у військкоматі ініціювали службову перевірку

У Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що подія за участі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки і працівників Національної поліції вже стала предметом службової перевірки.

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, у зазначений день група оповіщення одного з районних ТЦК діяла за викликом працівників Національної поліції.

Метою було складання адміністративних матеріалів щодо громадянина, який, за інформацією поліції, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Усі дії, наголошують у відомстві, відбувалися в присутності поліцейських.

Під час перевірки чоловікові запропонували надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу й уточнення облікових даних. За даними ТЦК, громадянин відмовився виконувати законні вимоги та чинив спротив.

Фізичний вплив, як зазначають у відомстві, застосовувався виключно для припинення протиправних дій і забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що інформація про "викрадення" чоловіка або його доставлення "в невідомому напрямку" не відповідає дійсності.

Водночас твердження про умисне побиття, пошкодження транспортного засобу чи перевищення службових повноважень потребують окремої перевірки.

За фактом інциденту ініційовано службову перевірку. У її межах буде надано правову оцінку діям усіх учасників події з урахуванням відеоматеріалів та матеріалів, складених Національною поліцією.

У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. У ТЦК наголосили, що не толерують жодних проявів неправомірної поведінки або перевищення повноважень.

Одеський обласний ТЦК та СП закликав громадян утримуватися від поширення неперевіреної інформації та запевнив у відкритості до об’єктивного й неупередженого з’ясування всіх обставин події.

Джерело: https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid02fN6MohxNuXsoVYUfqYUhdWLG78rNJyq1FdxhfF7xJNaqaaUgfMHjq9X8c5QaNUUxl