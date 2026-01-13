Апарат Верховної Ради проведе перевірку інформації про зв’язки наукової консультантки Салміної з РФ

Апарат Верховної Ради розпочав перевірку інформації стосовно працівниці Апарату Верховної Ради України Яни Салміної, оприлюднену журналістами проекту "Схеми".

"Відразу після факту звернення 12 січня поточного року від Проекту "Схеми" (Радіо вільна Європа\Радіо Свобода) Апарат розпочав перевірку та негайно звернувся до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки у межах їхньої компетентності викладених фактів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У роз’ясненні, наданому Апаратом, зазначається, що Салміна була призначена на посаду 11 червня 2019 року.

"Призначення відбулося за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби за часів роботи Верховної Ради України восьмого скликання. З моменту працевлаштування Яна Салміна працює на одній посаді. Яна Салміна не мала і не має доступу до державної таємниці. Факти, оприлюднені журналістами, стосуються періоду 2012–2016 років, тобто до початку роботи Яни Салміної в Апараті. Разом з тим наголошуємо, що Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема до будь-яких загроз національній безпеці", - наголосили в Апараті.

Раніше Радіо Свобода оприлюднило розслідування проєкту "Схеми", в якому йдеться, що Яна Салміна нібито отримувала фінансування з Росії для просування проросійських наративів в Україні. За даними журналістів, вона проживає у квартирі батька — громадянина РФ, який працює на російський військово-промисловий комплекс, одночасно ця нерухомість не була зазначена в декларації.

Також повідомляється, що у 2012–2016 роках Салміна реалізовувала проєкти за кошти російського "Правфонду" через дві українські громадські організації, які могли отримати щонайменше 20 млн рублів. Салміна та її батько від коментарів відмовилися.