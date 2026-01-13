Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить перевірку переможців торгів із продажу земель курорту "Боржава" у Закарпатській області та скасує результати аукціону в разі виявлення порушень законодавства, повідомила пресслужба АРМА у вівторок.

"Наразі триває стадія перевірки переможців. Жоден актив не буде передано особам, які відповідно до законодавства України мають обмеження або заборону на його набуття чи користування, зокрема особам, щодо яких застосовано санкції або які пов'язані з державою-агресором. У разі виявлення таких обставин результати торгів буде скасовано, а активи виставлено на повторний продаж", – йдеться у повідомленні відомства.

Агентство підкреслило, що self-laundering — коли пов'язані зі злочином особи через аукціони або підставні компанії намагаються повернути собі активи, отримані незаконно, — є неприйнятним в міжнародній правозастосовчій практиці.

Згідно з повідомленням, АРМА не здійснює прямий продаж активів, не впливає на перебіг торгів, формування ціни та не здійснює ідентифікацію учасників. Реалізація активів відбувалася відповідно до визначених законодавством процедур. Оцінку активу здійснював організатор торгів ТОВ "Укрінвестенергоконсалт".

Як повідомлялося, Андрій Вінграновський переміг у торгах з продажу 41 земельної ділянки у Закарпатській області за 5,4 млн грн (стартова ціна – 10,4 млн грн), а також 208 ділянок і станції канатно-крісельної дороги зі станцією гірськолижного витягу за 39,1 млн грн (стартова – 75,2 млн грн). Ігор Власюк переміг на аукціоні з продажу 245 земельних ділянок за 45 млн грн (стартова ціна – 88,2 млн грн).

Раніше у вівторок голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") зазначила, що переможці аукціонів з продажу земель курортів стали особи, пов'язані з Сергієм Льовочкіним та Владиславом Каськівим. За її словами, результат цих торгів може бути скасований.

Інвесторів будівництва гірськолижного курорту "Боржава" держава почала шукати ще 2013 року для реалізації проєкту "Олімпійська надія-2022: створення спортивно-туристичної інфраструктури". Втім, низку проєктів, серед яких і "Олімпійська надія-2022", не було реалізовано через розкрадання коштів службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, яке на той момент очолював Каськів, та ДП "Державна інвестиційна компанія", як було виявлено детективами Національного антикорупційного бюро України.