Інтерфакс-Україна
Події
19:19 13.01.2026

АРМА проводить перевірку переможців торгів із продажу земель курорту "Боржава"

2 хв читати
АРМА проводить перевірку переможців торгів із продажу земель курорту "Боржава"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить перевірку переможців торгів із продажу земель курорту "Боржава" у Закарпатській області та скасує результати аукціону в разі виявлення порушень законодавства, повідомила пресслужба АРМА у вівторок.

"Наразі триває стадія перевірки переможців. Жоден актив не буде передано особам, які відповідно до законодавства України мають обмеження або заборону на його набуття чи користування, зокрема особам, щодо яких застосовано санкції або які пов'язані з державою-агресором. У разі виявлення таких обставин результати торгів буде скасовано, а активи виставлено на повторний продаж", – йдеться у повідомленні відомства.

Агентство підкреслило, що self-laundering — коли пов'язані зі злочином особи через аукціони або підставні компанії намагаються повернути собі активи, отримані незаконно, — є неприйнятним в міжнародній правозастосовчій практиці.

Згідно з повідомленням, АРМА не здійснює прямий продаж активів, не впливає на перебіг торгів, формування ціни та не здійснює ідентифікацію учасників. Реалізація активів відбувалася відповідно до визначених законодавством процедур. Оцінку активу здійснював організатор торгів ТОВ "Укрінвестенергоконсалт".

Як повідомлялося, Андрій Вінграновський переміг у торгах з продажу 41 земельної ділянки у Закарпатській області за 5,4 млн грн (стартова ціна – 10,4 млн грн), а також 208 ділянок і станції канатно-крісельної дороги зі станцією гірськолижного витягу за 39,1 млн грн (стартова – 75,2 млн грн). Ігор Власюк переміг на аукціоні з продажу 245 земельних ділянок за 45 млн грн (стартова ціна – 88,2 млн грн).

Раніше у вівторок голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") зазначила, що переможці аукціонів з продажу земель курортів стали особи, пов'язані з Сергієм Льовочкіним та Владиславом Каськівим. За її словами, результат цих торгів може бути скасований.

Інвесторів будівництва гірськолижного курорту "Боржава" держава почала шукати ще 2013 року для реалізації проєкту "Олімпійська надія-2022: створення спортивно-туристичної інфраструктури". Втім, низку проєктів, серед яких і "Олімпійська надія-2022", не було реалізовано через розкрадання коштів службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, яке на той момент очолював Каськів, та ДП "Державна інвестиційна компанія", як було виявлено детективами Національного антикорупційного бюро України.

 

Теги: #арма #перевірка #боржава

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 12.01.2026
АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

15:51 06.01.2026
ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

15:29 30.12.2025
НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

19:56 29.12.2025
Діяльність АРМА віднесена до координації премʼєр-міністра - Свириденко

Діяльність АРМА віднесена до координації премʼєр-міністра - Свириденко

15:23 29.12.2025
Кабмін передає державну нерухомість та арештовані обʼєкти в управлінні АРМА для розселення ВПО - Свириденко

Кабмін передає державну нерухомість та арештовані обʼєкти в управлінні АРМА для розселення ВПО - Свириденко

13:56 12.12.2025
АРМА озвучила пріоритети держави в управлінні активами IDS Ukraine

АРМА озвучила пріоритети держави в управлінні активами IDS Ukraine

15:55 08.12.2025
Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

13:28 21.11.2025
ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

19:19 16.11.2025
Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

10:40 16.11.2025
Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

ВАЖЛИВЕ

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ОСТАННЄ

Results of ARMA auction for sale of Borzhava resort land may be canceled – MP

Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

В окупованому Маріуполі підлітку інкримінують "держзраду" - омбудсмен

Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

Настоятель "Голосіївської пустині" в Києві виїхав з країни на наступний день після публікації про підпільну школу - ЗМІ

Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ - указ

В Естонії відкрили перший завод з виробництва боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА