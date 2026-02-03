Інтерфакс-Україна
Події
03:36 03.02.2026

Ворог влучив у багатоповерхівки у Сумах – в.о.мера

1 хв читати

Ворожа атака пошкодила дві багатоповерхівки у Сумах, повідомив в.о.міського голови Артем Кобзар у Телеграмі станом на 03:24 вівторка.

"Зафіксовано влучання по багатоквартирних будинках у Зарічному районі міста Суми на різних вулицях. Унаслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон. Також зафіксовано влучання по четвертому поверху іншого будинку. Внаслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна.Попередньо, в обох випадках постраждалих чи загиблих немає. На місцях подій працюють усі відповідні служби. Інформація уточнюється", - написав Кобзар у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5306

Теги: #атаки #наслідки #суми

