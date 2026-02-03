Провести вибори у 2026 році нереалістично – Айвазовська

Провести вибори у 2026 році нереалістично, вважає голова правління Громадянської мережі ОПОРА, член робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни Ольга Айвазовська.

"Я думаю, що найгірший сценарій – це проводити непідготовлені вибори. Оскільки ми лише на початку… етапу якісної законодавчої рамки, це малоймовірно… Хіба світ об'єднається, буде готовий і надіслати своїх військових для забезпечення нашого миру, і сталого режиму припинення вогню, і надати неймовірну фінансову підтримку, і захостити всі наші виборчі дільниці за кордоном поза дипломатичних. Але це дуже тривалий процес. І мені не виглядає, що 2026 рік – це є реалістична рамка", - сказала Айвазовська в ефірі національного телемарафону у понеділок ввечері.

За словами Айвазовської щодо деяких питань у підгрупах робочої групи досягнуто консенсусу.

"І в нас є консенсус щодо декількох питань, які дуже сенситивні для суспільства. Перше, вибори мають відбутися після закінчення правого режиму воєнного стану... Вибори не можуть відбуватись одночасно з референдумом... Вибори повинні відбутися в безпечний спосіб", - зазначила Айвазовська.

За її словами, члени робочої групи виходять з позиції, що до початку виборчого процесу, а не до дня голосування, повинно пройти пів року після закінчення правового режиму воєнного стану.