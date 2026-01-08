Підгрупи робочої групи до кінця січня підготують пропозиції щодо виборів в особливий період та повоєнний час

Підгрупи робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та повоєнних виборів в Україні до кінця січня мають підготувати варіанти законодавчих рішень.

"Дедлайн для напрацювання - кінець січня", - оголосив на засіданні робочої групи у четвер її голова, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він повідомив про створення 7 підгруп, які працюватимуть у рамках робочої групи. Вони займатимуться питаннями адміністрування виборів, безпекових критеріїв, реалізації виборчих прав військовослужбовців, участі внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій, голосування громадян за кордоном, інформаційного забезпечення та агітації, а також виконання міжнародних зобов’язань України у сфері виборів.

Своєю чергою, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко висловила зауваження, що її фракція претендує, щоб її представники очолювали одну з підгруп (з питань медіа, безпекових або міжнародних зобов’язань). Корнієнко пообіцяв "обов’язково врахувати принцип політичної пропорційності".

За словами Корнієнко, наступний раз робоча група збереться на засідання на початку лютого: "можливо переддень початку ювілейної 15-ї сесії 9-го скликання Верховної Ради".