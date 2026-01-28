ПАРЄ визнає неможливим проведення виборів під час воєнного стану - ЦВК

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила комплексну резолюцію "Вибори у часи кризи", спрямовану на захист виборчих процесів у кризових умовах, повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК).

"ПАРЄ констатувала, що вибори дедалі рідше відбуваються в "нормальних" умовах. Поляризація, дезінформація, іноземне втручання, кібератаки, кліматичні загрози та війни формують нову реальність постійної вразливості виборчих процесів у Європі та світі", - йдеться у повідомленні на сайті у середу.

Як зазначається, основні положення Резолюції базуються на результатах Бернської парламентської конференції 2023 року "Вибори у часи кризи: виклики та можливості", під час якої голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко презентував ключові виклики для українських післявоєнних виборів.

"У резолюції підкреслюється, що кризи більше не є винятковими подіями: вони стали постійним структурним викликом для сучасної демократії. Це вимагає адаптації та стійкості на всіх етапах виборчого процесу. Документ є закликом до держав розвивати такі рамки та практики, які б забезпечували безпечні вибори, одночасно захищаючи фундаментальні права та зберігаючи суспільну довіру до виборчих процесів", - йдеться у повідомленні.

Резолюція також підкреслює, що повномасштабна агресивна війна РФ проти України спричинила безпрецедентний тиск на держави-члени Ради Європи та зумовила потребу в застосуванні виняткових заходів для збереження демократичних процесів, оновлення національних безпекових концепцій в цілому, і зміцнення виборчої безпеки зокрема.

ПАРЄ констатувала, що примусове залучення цивільного населення України на тимчасово окупованих територіях до так званих "виборів", організованих РФ, є грубим порушенням міжнародного права та повністю нівелює будь-які претензії на їх легітимність.

При цьому у документі підкреслюється, що відповідно до міжнародних стандартів неможливо проводити вибори під час воєнного стану. Окремо наголошується на необхідності міжнародної підтримки України для підготовки безпечних, інклюзивних і легітимних післявоєнних виборів, коли для їх проведення з’являться відповідні умови.

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко наголосив, що резолюція ПАРЄ "Вибори у часи кризи" є важливим документом для України, як у частині об’єктивної оцінки наслідків російської агресії для демократичних виборчих процесів, так і як орієнтир для підготовки до післявоєнних виборів.

"Парламентська асамблея Ради Європи, на мою думку, об’єктивно оцінила масштаб негативних наслідків російської агресії проти України для демократичних виборчих процесів у Європі та світі й закликала до підтримки України у їх подоланні", - зазначив він.

Діденко підкреслив, що в Європі та світі вибори і виборчі права громадян стикаються з новими системними викликами – іноземним втручанням, зокрема дезінформацією, кіберзагрозами, цілеспрямованим підривом довіри виборців до волевиявлення, а також ускладненими безпековими умовами проведення виборів, за яких особливо важливо не допустити порушення прав виборців.

"Із цими викликами, ймовірно, зіткнеться й Україна на післявоєнних виборах. Саме тому підготовка до їх попередження та нейтралізації вже розпочалася: як на рівні парламенту через діяльність спеціальної Робочої групи, так і на рівні Центральної виборчої комісії через розробку й ухвалення пропозицій до законодавства про післявоєнні вибори, а також шляхом системного вивчення іноземних практик подолання подібних викликів", – наголосив він.

Діденко також звернув увагу, що резолюція ПАРЄ окремо акцентує на посиленні міжнародного виборчого спостереження та вдосконаленні його методологій. На переконання Голови Комісії, важливо використати цей сигнал ПАРЄ як підставу для фахової дискусії про те, як посилити міжнародне спостереження через недопущення зловмисного впливу на легітимні місії з боку Росії та інших антидемократичних режимів, а також через системну протидію феномену "фейкових міжнародних спостерігачів", з яким Україна неодноразово стикалася на тимчасово окупованих територіях.