Інтерфакс-Україна
Події
20:34 28.01.2026

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

2 хв читати
Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на підставі подання номінаційного комітету, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Представниками держави обрані заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін", – написала Свриденко у Телеграм у середу ввечері.

Вона зазначила, що нова наглядова рада складається з семи членів, а її незалежними членами будуть Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Прем’єрка наголосила, що формування НР важливе рішення для оновлення "Енергоатома", а конкурс відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмена за повною та відкритою, конкурентною процедурою, передбаченою для всіх стратегічно важливих державних підприємств.

"Уряд зробив усі необхідні кроки для перезапуску менеджменту і дотримувався рекомендацій партнерів про проведення конкурсу у повному, а не скороченому форматі", – запевнила Свириденко.

За її словами, під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради "Енергоатома" вона поставила задачу терміново призначити нове керівництво компанії.

"На період, необхідний для призначення, Уряд доручив замінити тимчасове керівництво компанії", – уточнила прем’єрка.

Також нова наглядова рада має провести повний аналіз попередньої діяльності компанії: договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, з урахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Як повідомлялося, 2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон.

Тоді премʼєрка Юлія Свириденко анонсувала, що відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

Колишня НР "Енергоатома" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював РАЕС, а до цього був головним інженером станції.

28 січня голова енергокомітету Ради Андрій Герус прогнозував, що уряд завершить формування наглядової ради "Енергоатома" до кінця тижня.

 

Теги: #енергоатом

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 28.01.2026
Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

18:17 26.01.2026
Резонансний продаж "Енергоатомом" 2100 МВт е/е перед підвищенням прайскепів розгляне ТСК з корупції в енергетиці – Железняк

Резонансний продаж "Енергоатомом" 2100 МВт е/е перед підвищенням прайскепів розгляне ТСК з корупції в енергетиці – Железняк

11:51 24.01.2026
"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

18:55 23.01.2026
Голова енергокомітету наполягає на розірванні "Енергоатомом" договорів про продаж е/е від 14 січня, укладених до підвищення прайскепів

Голова енергокомітету наполягає на розірванні "Енергоатомом" договорів про продаж е/е від 14 січня, укладених до підвищення прайскепів

15:17 20.01.2026
Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому" - Соболєв

Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому" - Соболєв

14:18 05.01.2026
Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

19:00 31.12.2025
Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради "Енергоатома" - Свириденко

Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради "Енергоатома" - Свириденко

16:49 26.12.2025
ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі НАЕК "Енергоатом" до 10 серпня 2026 року

ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі НАЕК "Енергоатом" до 10 серпня 2026 року

19:42 25.12.2025
Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

18:22 23.12.2025
Депутати просять прем'єра вжити невідкладних заходів щодо затвердження фінплану "Енергоатому" на 2025р

Депутати просять прем'єра вжити невідкладних заходів щодо затвердження фінплану "Енергоатому" на 2025р

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

Близько 30% споживачів Харківської області без світла - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА