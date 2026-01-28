Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на підставі подання номінаційного комітету, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Представниками держави обрані заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін", – написала Свриденко у Телеграм у середу ввечері.

Вона зазначила, що нова наглядова рада складається з семи членів, а її незалежними членами будуть Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Прем’єрка наголосила, що формування НР важливе рішення для оновлення "Енергоатома", а конкурс відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмена за повною та відкритою, конкурентною процедурою, передбаченою для всіх стратегічно важливих державних підприємств.

"Уряд зробив усі необхідні кроки для перезапуску менеджменту і дотримувався рекомендацій партнерів про проведення конкурсу у повному, а не скороченому форматі", – запевнила Свириденко.

За її словами, під час першої зустрічі з новими членами наглядової ради "Енергоатома" вона поставила задачу терміново призначити нове керівництво компанії.

"На період, необхідний для призначення, Уряд доручив замінити тимчасове керівництво компанії", – уточнила прем’єрка.

Також нова наглядова рада має провести повний аналіз попередньої діяльності компанії: договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, з урахуванням інформації від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Як повідомлялося, 2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон.

Тоді премʼєрка Юлія Свириденко анонсувала, що відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

Колишня НР "Енергоатома" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював РАЕС, а до цього був головним інженером станції.

28 січня голова енергокомітету Ради Андрій Герус прогнозував, що уряд завершить формування наглядової ради "Енергоатома" до кінця тижня.